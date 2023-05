Atos : Renforcement d'un supercalculateur à Edimbourg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce une extension de contrat de trois ans liant sa filiale Eviden et l'Université d'Édimbourg, pour augmenter la capacité du BullSequana XH2000, supercalculateur fourni pour faciliter les travaux des universités de Cambridge, Durham, Leicester et Édimbourg.



'Cela permettra à la communauté scientifique britannique de poursuivre des recherches de pointe sur un large éventail de sujets, allant de la simulation de l'évolution de l'univers à la modélisation de la structure fondamentale de la matière', souligne Atos.



Dans le cadre de ce contrat, Eviden augmentera la puissance du système existant en fournissant du matériel supplémentaire, dont 256 processeurs graphiques (GPU) NVIDIA A100 Tensor Core, soit 80% de capacité en plus.



