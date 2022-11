Atos : Renforce sa collaboration avec Amazon Web Services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), une société Amazon.com, et Atos ont annoncé aujourd'hui un accord mondial de transformation stratégique qui permet aux clients d'Atos disposant de contrats d'externalisation d'infrastructure à grande échelle d'accélérer les migrations de charge de travail vers le cloud et de réaliser leur transformation numérique.



Cet accord pluriannuel, une première dans l'industrie, étend la relation stratégique entre Atos et AWS, Atos sélectionnant AWS comme son fournisseur de cloud d'entreprise préféré et AWS nommant Atos comme partenaire stratégique pour l'externalisation informatique et la transformation des centres de données.



AWS travaillera également avec Atos pour développer et fournir de nouvelles solutions industrielles pour l'externalisation informatique et la transformation des centres de données des clients du monde entier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.