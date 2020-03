Atos : Remporte un contrat avec Network Rail

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour la signature d'un contrat avec Network Rail, pour une durée de quatre ans et d'une valeur de 12 millions de livres sterling.



Ce contrat lui permettra de développer, livrer et gérer une nouvelle plateforme digitale de cloud privé, qui soutiendra les opérations du fournisseur d'infrastructure ferroviaire britannique.



'L'accord prévoit la migration de l'ensemble des applications hébergées dans les anciens datacenters de Network Rail vers un nouveau cloud privé développé et opéré par Atos. Le nouveau datacenter (...) viendra soutenir les activités de Network Rail tout en garantissant de l'agilité dans un environnement où cohabitent différentes technologies', explique notamment Atos.



