Atos : Reconnu par l'ANSSI pour ses services de cybersécurité

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir reçu de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) le Visa de sécurité pour la qualification PDIS (Prestataire de Détection de Incidents de Sécurité) de ses prestations de cybersécurité.



Cette qualification PDIS des services d'Atos est la recommandation par l'État français de services de cybersécurité éprouvés et approuvés par l'ANSSI. Elle atteste de la compétence du prestataire de services Atos et garantit son engagement au respect de critères de confiance.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel