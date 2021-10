Atos : Reconnu par ISG pour ses capacités en cybersécurité

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été nommé 'leader' par le rapportProvider Lens 'Solutions et services de cybersécurité' d'ISG, société de recherche et de conseil en technologie de premier plan, pour la France.



Atos est positionné leader des quadrants degestion des identités et des accès (IAM, Identity and Access Management), services de sécurité managés, services techniques de sécurité et services stratégiques de sécurité.



Le rapport souligne que le portefeuille complet d'Atos va bienau-delà des services traditionnels de conseil en cybersécuritéet propose une véritable expertise dans les technologies IoT avancées, le big data, ou encore l'intelligence artificielle (IA).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel