Atos : Projet de co-innovation avec un port danois

(CercleFinance.com) - Atos et le port danois d'Esbjerg, l'un des plus grands de Scandinavie, annoncent un projet de co-innovation visant à créer un port neutre en carbone et apporter une solution de décarbonation ambitieuse aux entreprises.



Il s'agirait de créer une solution trimodale permettant au port de calculer l'empreinte carbone en fonction des différents modes et itinéraires de transport, pour orienter les entreprises logistiques maritimes, ferroviaires et routières.



Dans ce cadre, Atos fournira au port d'Esbjerg une solution IoT intégrée et de bout en bout reposant sur une analyse intelligente et performante des données avec des composants d'IA intégrés tels que l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux.



