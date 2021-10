Atos : Prix 'EcoVadis Platinum' pour sa performance RSE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir reçu le prix ' EcoVadis Platinum ' pour sa performance en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).



Cette récompense confirme le positionnement d'Atos aux côtés des 1 % des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans ce secteur d'activité (programmation informatique, conseil et activités connexes).



EcoVadis fonde son évaluation sur quatre thèmes : Environnement, Social & Droits de l'Homme, Ethique et Achats Responsables. Atos assure avoir obtenu 'd'excellents résultats pour ces quatre catégories, notamment celle de l'Environnement'.



