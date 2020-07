Atos : Présente son offre Digital Cloud Services

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos présente ce mercredi Atos Digital Cloud Services, une évolution de son offre de services gérés de Cloud public.



'En collaboration avec Amazon Web Services, Google Cloud Platform et Microsoft Azure, cette nouvelle offre allie la flexibilité et la rentabilité du Cloud public à un catalogue de services centrés sur la modernisation des applications et des capacités d'analyse des données sur le Cloud', explique le groupe.



Le catalogue de services Atos sera enrichi, en partenariat avec les clients, afin 'de répondre au mieux à leurs besoins métiers'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ATOS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok