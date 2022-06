Atos : Atos prépare une scission de ses activités, départ du DG

PARIS (Reuters) - Atos a annoncé mardi étudier une possible séparation en deux sociétés indépendantes cotées et le départ de son directeur général Rodolphe Belmer, auquel succéderont Nourdine Bihmane et Philippe Oliva en tant que directeurs généraux délégués des deux sociétés issues de la scission.

Le groupe précise dans un communiqué projeter une scission entre SpinCo (Evidian), qui concentrerait les activités Big Data et Sécurité (BDS) et serait dirigée par Philippe Oliva, et Tech Foundations, TFCo (Atos), regroupant les activité historiques de services informatiques du groupe, dirigée par Nourdine Bihmane.

"La démission de M. Belmer prendra effet au plus tard le 30 septembre 2022, le temps d’assurer la transition ordonnée de la gouvernance du groupe avec les deux Directeurs Généraux Délégués nouvellement nommés, MM. Nourdine Bihmane et Philippe Oliva", déclare Atos.

