Atos : Place sa première obligation SLB de 800 ME

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir placé avec succès sa première obligation sustainability-linked (SLB) pour un montant de 800 millions d'euros avec une durée de 8 ans et un coupon de 1,0%.



Le coupon des 3 dernières années restera inchangé si Atos réduit de 50% ses émissions de gaz à effet de serre (CO2, Scopes 1, 2 et 3) entre 2019 et 2025.



' Cette opération majeure permet à Atos de renforcer son engagement en faveur du développement durable, d'affirmer sa position de leader du secteur sur ce thème et d'allonger la maturité moyenne de son endettement ' indique le groupe.



L'émission obligataire a été plus de 2 fois sursouscrite.



