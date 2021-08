Atos : Participation active aux jeux de Tokyo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos indique avoir déployé et orchestré les systèmes informatiques stratégiques qui ont contribué au bon déroulement et de manière sécurisée, des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, prenant en charge l'ensemble des aspects numériques de l'événement.



'Le large éventail de responsabilités d'Atos allait de la gestion du programme et des opérations au développement et à l'hébergement d'applications critiques, en passant par l'intégration digitale', souligne le groupe français de services informatiques.



Atos a participé notamment aux efforts pour réduire l'impact environnemental, grâce à une migration complète de tous les systèmes vers le cloud, à la réalisation de tests et répétitions technologiques à distance, et à la réduction du nombre de serveurs physiques.



