Atos : Participation à la stratégie nationale quantique

(CercleFinance.com) - Atos annonce sa participation au développement de la stratégie nationale sur les technologies quantiques, annoncée ce jour par le Président Emmanuel Macron, stratégie qui offre au groupe l'opportunité d'accélérer son programme Atos Quantum.



Le fournisseur de services informatiques pourra ainsi renforcer sa contribution à l'écosystème quantique français, dans l'optique d'offrir à ses clients au plus vite les premiers bénéfices du calcul quantique dans l'ère du NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum).



Sa contribution portera principalement sur le développement de simulateurs et accélérateurs NISQ intégrés dans des plateformes de calcul haute performance hybrides, la cryptographie post-quantique, la coopération internationale et le benchmarking.



