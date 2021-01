Atos : Partenariat stratégique avec OVHcloud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos et OVHcloud annoncent la signature d'un partenariat stratégique pour fournir aux entreprises et organisations publiques'des capacités et des services cloud de confiance, afin d'accélérer la transformation des entreprises partout dans le monde.'



Dans ce cadre, OVHcloud et Atos prévoient de créer une solution multi-cloud de pointe, 100% européenne, combinantAtos OneCloud, avec les solutions d'OVHcloud basées sur des infrastructures souveraines.



En unissant leurs forces, les deux entreprises auront accès à un réseau commun de plus de 130 data-centers à travers le monde pour héberger des environnements privés dédiés.



Ce partenariat offrira aux organisations à travers l'Europe des niveaux de sécurité inégalés lors de l'utilisation des technologies Cloud, assure Atos.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.