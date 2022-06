Atos : Partenariat avec OVHcloud en informatique quantique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos et OVHcloud annoncent avoir conclu un partenariat dans le domaine de l'informatique quantique pour la mise à disposition de l'émulateur quantique d'Atos dans le Cloud d'OVHcloud, 'as a service'.



'Cette première européenne va permettre de rendre plus accessibles les technologies d'émulation quantique pour ainsi élargir l'écosystème d'acteurs engagés dans le développement des technologies quantiques', expliquent-ils.



Avec la QLM (Quantum Learning Machine) d'Atos déployée chez OVHcloud, les utilisateurs pourront émuler des circuits jusqu'à 38 qubits en double précision, et résoudre des problèmes de recuit quantique (quantum annealing) jusqu'à 5.000 qubits.



