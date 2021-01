Atos : Partenaire stratégique de l'Australie Méridionale

(CercleFinance.com) - Atos annonce devenir l'un des partenaires stratégiques du gouvernement d'Australie Méridionale pour la mise en place de services de plateforme gérés (Managed Platform Services, MPS) dans le cadre d'un accord de trois ans.



Les services de plateforme gérés visent à assurer le traitement et le stockage des données de l'Etat, ainsi que la gestion de services cloud à grande échelle. Ils permettront à l'État d'accroître la fiabilité des services en ligne et d'améliorer l'expérience des citoyens.



Le nouvel accord combine les exigences des agences gouvernementales en matière de traitement et de stockage des données sur diverses plateformes et configurations (physiques et cloud, hébergement géré et non géré, serveurs appartenant à l'État et aux fournisseurs).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel