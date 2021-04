Atos : Partenaire des JO de Paris pour la cybersécurité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce son partenariat avec le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, faisant ainsi de lui, à titre exclusif, le Supporteur Officiel en services et opérations de cybersécurité pour l'événement.



La société de services informatiques prendra en charge 'la fourniture de produits et services de cybersécurité, la planification et préparation en matière de cybersécurité, ainsi que les opérations de cybersécurité'.



Par ailleurs, Atos s'engage à fournir des solutions bas carbone 'afin de soutenir Paris 2024 dans son objectif de créer une expérience unique et durable pour les athlètes, les membres de l'organisation, les bénévoles et les fans du monde entier'.



