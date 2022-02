Atos : Partenaire d'Orange au Moyen-Orient et en Afrique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atosannonce le lancement de deux projets majeurs avec Orange dans la région Moyen-Orient et Afrique.



Les deux entreprises vont travailleront conjointement autour de projets critiques de transformation numérique, dont le Cloud, afin de faciliter le développement commercial d'Orange dans la région.



Atos vient d'ailleurs d'obtenir le renouvellement du contrat ' CISA ' avec Orange, prenant ainsi en charge une centaine d'applications (facturation, gestion de la relation client, business intelligence et le big data, l'approvisionnement, la saisie et la gestion des commandes) dans 14 pays où Orange est implanté.



Dans le cadre d'un autre projet, Atos travaillera également avec Orange pour déployer Orange Private Cloud dans six filiales (Burkina Faso, Botswana, Sierra Leone, Libéria, Botswana et République démocratique du Congo).



'Ces deux projets permettront à Orange d'optimiser de façon significative ses charges d'exploitationdans les cinq prochaines années, dediminuer ses émissions de carbone, et d'améliorer sa résilience opérationnelle ainsi que sonagilité commerciale', indique Atos.



