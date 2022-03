Atos : Ouvre un nouveau centre de sécurité en Bulgarie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui l'ouverture de son nouveau centre de sécurité (SOC, Security Operations Center) de dernière génération à Sofia, en Bulgarie.



Ce nouveau centre est le 16e SOC d'Atos dans le monde. Il est conçu pour identifier au plus tôt et limiter rapidement l'impact des incidents de sécurité pour les grandes entreprises à travers le monde grâce à une surveillance, une détection des menaces et une remédiation ciblée 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an.



Il s'appuie sur les technologies les plus récentes d'intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML) et vient ainsi renforcer le réseau mondial de SOC d'Atos.



' Cette inauguration s'inscrit en droite ligne avec le récent lancement d'Atos OneCloud Sovereign Shield qui permet aux clients de renforcer le niveau de contrôle dont ils disposent sur les données qu'ils génèrent et échangent ' indique le groupe.



