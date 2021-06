Atos : Ouverture du supercalculateur Topaze

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce que le nouveau supercalculateur 'Topaze' sera ouvert aux premiers utilisateurs fin juin 2021 pour démarrer la phase de 'grands challenges', correspondant à des simulations de très grande ampleur.



Installé dans le Très grand centre de calcul du CEA à Bruyères-le-Châtel, ce supercalculateur issus de la R&D menée conjointement par Atos et la Direction des applications militaires du CEA, dispose d'une puissance de calcul crête de l'ordre de 8,8 petaflops.



En tant que partenaires du CCRT, des organisations telles qu'ArianeGroup, EDF, France Génomique, Michelin et Safran, accéderont ainsi à des ressources de calcul et de traitement de données de toute dernière génération, nécessaires à la réussite de leurs projets.



