Atos : Ouverture de trois cloud centers

(CercleFinance.com) - Atos fait part de l'ouverture par sa ligne d'activités Eviden, de trois cloud centers, en Inde (Bangalore et Pune) et en Pologne (Bydgoszcz), pour accompagner ses clients dans le monde, de la migration vers le cloud et l'optimisation continue à l'accélération de l'innovation.



Chaque cloud center est dédié à un flux spécifique (Migration pour Pune, CloudOps pour Bangalore et Ingénierie pour Bydgoszcz), s'appuyant sur l'approche d'Eviden pour les services cloud de bout en bout à grande échelle.



Ils proposent une variété de services aux acteurs publics et privés, comprenant une offre de cloud public natif alignée sur les technologies des hyperscalers et des partenaires en termes d'infrastructure, d'applications et de données, ainsi que de continuum edge-to-cloud.



