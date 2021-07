Atos : Oddo reste neutre après la révision des objectifs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a revu significativement à la baisse ses objectifs annuels. La croissance organique au 2ème trimestre ressort cependant à -1.5% en amélioration par rapport au 1er trimestre (-3.9%) mais moindre qu'attendu (Oddo BHF: 0.4%).



' Cela traduit en réalité une dégradation de la dynamique sous-jacente, retraité de l'effet de base favorable lié à l'effet du confinement total au T2 2020. Ceci est principalement lié à l'activité Infrastructure Management, dont la baisse avoisinerait les -6% ' indique l'analyste.



' La marge opérationnelle S1 s'en retrouve affectée, pour s'établir à 5.5% (contre un consensus de 7.4%), tout comme le FCF qui ressort à -364 ME (consensus: -105 ME). Atos anticipe une amélioration de ses métriques opérationnelles au S2 2021 mais pas suffisamment (loin de là) pour atteindre ses objectifs annuels '.



' Malgré la déconvenue de cette année, Atos réitère ses objectifs moyen-terme, qui semblent désormais très ambitieux (croissance à cc de 5% à 7%, MOA de 11% à 12% notamment). Nous sommes également plus sceptiques dans la capacité du groupe à redresser la croissance organique dès 2022 ' rajoute le bureau d'études.



Oddo estime que ce warning implique une réduction de la prévision d'EBIT ajusté 2021 de -37% par rapport aux dernières attentes du consensus. Il indique que la recovery sera progressive et un abaissement de c. -30% des attentes d'EBIT ajusté 2022 semble réaliste.



Après révision en baisse de ses BPA 2022e de -34% l'objectif de cours d'Oddo ressort à 45 E. Le bureau d'analyses confirme son conseil neutre sur la valeur.



