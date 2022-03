Atos : Oddo dégrade son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo dégrade son opinion sur Atos, passant de 'neutre' à 'sous-performance', et abaisse son objectif de cours à 23 euros, contre 29 euros précédemment.



Les résultats présentés par Atos n'ont pas révélé de surprise, notamment après les deux préannonces réalisées.



Cependant, la guidance 2022 ressort nettement en-dessous des attentes. 'La baisse des activités legacy conjuguée aux problèmes d'approvisionnement et d'inflation salariales amènent le groupe à annoncer des objectifs plus faibles qu'attendu par le consensus', indique ainsi le broker, impliquant 'une baisse organique comprise entre -2% et 0% à minima'



'A ce stade, il est difficile d'avoir des certitudes sur le profil de rentabilité du groupe à moyen terme et il convient de rappeler que les niveaux d'ajustement d'Atos sont très élevés', conclut Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.