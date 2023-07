Atos : Oddo BHF remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'sous-performance' sur Atos, mais remonte son objectif de cours de 12,7 à 13,1 euros, en amont de la publication du groupe de services informatiques au titre du deuxième trimestre, prévue le 28 juillet.



Le bureau d'études relève légèrement sa prévision de croissance organique à +2% pour le trimestre écoulé et à +1,1% pour l'ensemble de l'année, mais il abaisse sa prévision de FCF 2023 à -466 millions d'euros (contre -379 millions).



'Malgré cette résilience de la topline, la valorisation nous semble trop exigeante, notamment au regard de la génération de FCF du groupe', juge l'analyste, qui pointe aussi une fair value pour Eviden seul qu'il n'évalue qu'à 13,4 euros par action.



