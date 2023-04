Atos : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Atos et abaisse son objectif de cours de 11,2 à 10,6 euros, après l'échec des discussions du groupe de services informatiques avec Airbus qui a selon lui 'replongé le marché dans le doute'.



'Si TFCo montre des signes encourageants de redressement, les performances d'Evidian nous inquiètent, surtout face à un ralentissement de cycle', juge l'analyste, pour qui un plan de restructurations spécifique plus intense pourrait être nécessaire.



Le bureau d'études considère que 'la situation financière du groupe reste très contrainte, ce qui limite les options stratégiques et la création de valeur', et que le rapport risque-rendement lui semble 'toujours défavorable'.



