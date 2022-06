Atos : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Atos et abaisse son objectif de cours de 23 à 13,5 euros, voyant 'toujours du downside et un momentum difficile' malgré la chute du titre après la présentation du plan stratégique du groupe informatique.



'La route sera définitivement longue malgré des choix stratégiques forts', estime l'analyste qui, suite aux annonces d'Atos, prend en compte les restructurations additionnelles attendues sur la période 2022-24 et l'augmentation de BFR.



'Ceci, couplé à une légère révision en baisse de nos prévisions de croissance organique et de MOA sur la période 2022-25 et à une hausse attendue des taux de financement, nous amène à réviser nos BPA en baisse de 70% en moyenne sur 2022-24', poursuit-il.



