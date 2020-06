Atos : Objectif zéro émission nette d'ici 2035

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos s'engage aujourd'hui à atteindre l'objectif 'zéro émission nette' d'ici 2035, soit 15 ans plus tôt que l'horizon 2050 préconisé par l'Accord de Paris afin de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels.



Le groupe de services informatiques prévoit de réduire de moitié toutes les émissions sous son contrôle direct d'ici 2025 et d'atteindre le même niveau de réduction pour les émissions sous son influence d'ici 2030.



De plus, Atos va continuer de compenser 100% de ses émissions résiduelles sous son contrôle via des projets certifiés de compensation carbone, et inclure progressivement ses émissions sous son influence dans son programme mondial de compensation.



