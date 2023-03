Atos : Objectif de cours relevé chez Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Atos, avec un objectif de cours relevé de 8,3 à 11,2 euros.



Le bureau d'analyses met en avant la difficulté d'analyser les tendances sous-jacentes d'activité en raison d'effets de bases très différents entre T3 et T4, et en l'absence des détails de croissance organique trimestrielles de TFCo et Evidian.



D'ailleurs, 'Evidian affiche une Marge Op. de seulement 5.2% en baisse de 160 pb alors que nous attendions une stabilité. Le chemin vers les 10% de marge à moyen terme semble désormais bien long...', note le broker.



Oddo rapporte qu'Atos a communiqué un objectif de croissance org. de -1% à +1% (avec une croissance org. >+2% pour Evidian et une légère décroissance pour TFCo) et un objectif de Marge Op. (4% à 5%). Atos regrette toutefois l'absence de visibilité quant au FCF, Atos n'ayant pas donné de guidance à ce sujet.



'Le titre a fortement rebondi récemment, porté par le marché (le secteur IT Services a re-raté dans l'ensemble) et par les discussions avec Airbus. Les attentes concernant Airbus nous semblent élevées et la valorisation du titre nous semble chère par rapport au risque lié au programme de transformation', conclut Oddo.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.