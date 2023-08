Atos : Objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Atos avec un objectif de cours ramené de 10,5 à 7,5 euros, jugeant que le titre 'devrait inévitablement rester sous pression' après l'annonce du projet de cession de Tech Foundations (TFCo).



'Sur le papier cette opération était porteuse d'espoirs pour les actionnaires d'Atos, mais le fait que le groupe doive financer le BFR de TFCo noircit largement le tableau', estime l'analyste en charge du dossier.



'Le prix de cession de TFCo est inférieur aux attentes du marché et Eviden se retrouve avec une dette nette élevée l'obligeant à réaliser une augmentation de capital massive et très dilutive car son equity est écrasée par la même occasion', souligne-t-il.



