Atos : Nouvel écosystème pour la mobilité intelligente

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos, Dassault Systèmes, Renault, STMicroelectronics et Thales annoncent leur intention de mettre en commun leurs expertises complémentaires à travers la 'Software République', un nouvel écosystème pour innover dans la mobilité intelligente.



'Les partenaires envisagent de développer et de commercialiser ensemble des systèmes et logiciels au service d'une offre de mobilité enrichie et durable pour les territoires, les entreprises et les citoyens', expliquent les cinq groupes.



La Software République sera basée à Guyancourt au Technocentre Renault dans un bâtiment éco-responsable de 12.000 m2 nommé Odyssée. L'écosystème pourra accueillir de nouveaux membres et développer des collaborations ouvertes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.