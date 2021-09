Atos : Nouveau système de test d'alimentation des satellites

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement de la nouvelle version de son système de test d'alimentation des satellites.



La nouvelle version de la solution d'Atos a été livrée à son premier client: OHB System, un leader européen dans le domaine de la technologie spatiale et des services dédiés aux satellites et à la sécurité.



' ProUST UniverSAS est une solution SCOE fiable pour alimenter, surveiller et tester les sous-systèmes d'alimentation des satellites pendant les phases d'assemblage, d'intégration et de test, ainsi que sur la plateforme de lancement juste avant le décollage ' indique le groupe.



' Pour les projets de méga-constellation, la nouvelle version de ProUST UniverSAS permet de réduire l'empreinte environnementale du processus jusqu'à 50 % ' rajoute Atos.



