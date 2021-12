Atos : Nouveau service de cybersécurité pour les médias

(CercleFinance.com) - Atosannonce aujourd'hui le lancement d'unnouveau service managé de cybersécurité chargé de détecter et répondre aux incidents (MDR - Managed Detection and Response) à destination de l'industrie des médias et du divertissement: ' MDR for media '.



Les médias sont en effet devenus une cible stratégique pour les piratages et les cyber-attaquants, entrainant ainsi une baisse de revenu, analyse Atos.



Cette solution soit ainsi aider ces entreprises à prévenir la distribution de contenu illégale et à se protéger face aux brèches de sécurité et à l'exfiltration de données.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel