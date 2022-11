Atos : Nouveau contrat majeur avec Siemens

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un nouveau contrat majeur avec Siemens, par lequel le groupe français de services informatiques assurera la fourniture de services SIAM et accélérera la transformation numérique du conglomérat industriel allemand.



Dans le cadre de ce partenariat, Atos travaillera en étroite collaboration avec Siemens et un écosystème multi-sources pour fournir des services d'intégration et d'orchestration de nouvelle génération via sa solution Atos SIO Bridge.



Il s'agit du plus gros contrat d'intégration dans le secteur de l'industrie pour la solution Atos Bridge SIO/SIAM. Il permettra à Siemens de 'mettre en oeuvre un ensemble de principes, de leviers et de bonnes pratiques tout en gagnant en flexibilité, efficacité et innovation'.



