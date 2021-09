Atos : Nouveau centre d'excellence cloud avec IBM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos et IBM annoncent la création d'un nouveau centre d'excellence cloud Atos avec pour ambition de soutenir les acteurs du secteur des services financiers dans leur transformation numérique et les aider à répondre aux exigences accrues en matière de sécurité.



Cette collaboration permettra aux clients d'accélérer leur modernisation grâce à la solution IBM Cloud for Financial Services, dotée de fonctionnalités de sécurité qui incluent une technologie informatique confidentielle ainsi qu'un chiffrement 'Keep Your Own Key'.



Le nouveau centre d'excellence réunira ainsi des spécialistes Atos dédiés, formés sur IBM Cloud for Financial Services, IBM Cloud Paks et Red Hat OpenShift, qui proposeront aux clients leur assistance en langue locale.



