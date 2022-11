Atos : Nommé partenaire GSI de l'année pour la région EMEA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir remporté le trophée Partenaire GSI1 de l'année pour la région EMEA, décerné par Amazon Web Services (AWS).



Ce prix récompense le rôle essentiel que joue Atos en aidant ses clients à promouvoir l'innovation et à mettre au point des solutions sur AWS.



En 2022, Atos a aidé ses clients EMEA à utiliser AWS pour moderniser leurs charges de travail, sécuriser leurs activités, mettre en oeuvre de nouveaux modes de travail et libérer leur potentiel d'action pour se rapprocher de leurs objectifs de neutralité carbone.



'Avec ce prix, AWS reconnaît la qualité de notre relation et notre capacité à accompagner nos clients dans des transformations de grande ampleur, à même de délivrer toute la puissance du Cloud', se félicite Michael Liebow,directeur d'Atos OneCloud.



'Les partenaires AWS sont au coeurde lacréation de valeurdont bénéficientdes clients du mondeentierdans de nombreux secteurs', témoigneRubaBorno,Vice-Présidente Worldwide Channels and Alliances chez AWS.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.