Atos : Nommé Leader dans le rapport Provider Lens d'IGS

(CercleFinance.com) - Atos a été nommé ' Leader ' dans le rapport Provider Lens ' Solutions et services de cybersécurité ' 2022 d'ISG.



Atos est positionné leader des quadrants de gestion des identités et des accès, services de sécurité managés pour les grands comptes, services techniques de sécurité et services stratégiques de sécurité.



Le rapport souligne que le portefeuille d'offres d'Atos offre une véritable expertise dans les technologies IoT avancées, le big data, ou encore l'intelligence artificielle et vante l'approche innovante du Groupe dans la mise en oeuvre de partenariats, ses solutions certifiées et sa vaste expérience dans la réalisation de solutions dans le cloud.



Atos est reconnu pour sa plateforme d'IA propriétaire (Alsaac) pour la détection des menaces profondes, ses centres de sécurité prescriptifs de nouvelle génération et son modèle flexible dans la fourniture de services de sécurités managés afin d'assurer la sécurité de grandes organisations en France.



' Grâce à son expertise en architecture de sécurité et en matière de cloud, Atos dispose d'un véritable avantage concurrentiel dans la mise en oeuvre de solutions ', précise Benoit Scheuber, auteur du rapport et analyste chez ISG.



