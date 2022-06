Atos : Nathalie Sénéchault nouvelle directrice financière au S2

PARIS (Reuters) - Atos a annoncé dimanche que son directeur financier Stéphane Lhopiteau quitterait le groupe informatique au cours du second semestre et serait remplacé à ce poste par son adjointe Nathalie Sénéchault.

A 49 ans, elle aura pour mission d'accompagner le plan de transformation et de redressement d'Atos dévoilé lors d'un "capital markets day" mardi.

Avocate de formation, Nathalie Sénéchault a occupé différents postes de direction au sein du département fiscal et financier d'Alstom avant de rejoindre le groupe informatique il y a près de sept ans.

"M. Lhopiteau quittera le groupe Atos dans le courant du deuxième semestre 2022, lorsque le projet de séparation sera engagé et en bonne voie d'achèvement", a dit le groupe dans un communiqué. "Cette période d'intérim permettra d'assurer une transition complète et bien ordonnée entre M. Lhopiteau et Mme Sénéchault."

Atos a annoncé mardi un plan visant à diviser ses activités et à vendre des actifs.

La séparation envisagée en deux entreprises cotées distinctes doit conduire à une réorganisation complète du groupe et de sa direction financière. Atos a ainsi déjà annoncé la nomination de deux directeurs financiers pour chacune des deux sociétés qui seraient constituées, Anil Agrawal pour Evidian (BDS+Digital) et Darren Pilcher pour New Atos (Tech Foundations).

(Gilles Guillaume)

