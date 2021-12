Atos : Morgan Stanley dégrade à 'sous-pondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé mercredi avoir dégradé son conseil sur Atos, ramené de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours réduit de 41 à 37 euros.



Dans une note consacrée au secteur technologique, la banque américaine rappelle que le marché a tendance à valoriser le titre de la société européenne en fonction de son flux de trésorerie disponible.



D'après la firme, la grande question est donc désormais de savoir si Atos va pouvoir renouer avec sa cible de moyen terme en matière de taux de conversion en flux de trésorerie disponible lors des exercices 2022 ou 2023.



Pour ces deux exercices, Morgan Stanley préfère revoir à la baisse ses projections, tablant désormais sur des FCF de respectivement 310 et 415 millions d'euros, des chiffres inférieurs de 13% à la moyenne du consensus.



Son objectif de cours de 37 euros ne faisant plus apparaître aucun potentiel de hausse par rapport aux cours actuels, la banque dégrade son conseil sur le titre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.