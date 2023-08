Atos : Modernise les infrastructures des collèges de Moselle

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui avoir mis en oeuvre une infrastructure informatique centralisée, industrialisée et automatisée auprès des collèges publics gérés par le Conseil départemental de Moselle.



Ce projet s'inscrit dans lePlan Numérique Collèges Nouvelle Génération 2022-2026du Conseil départemental qui prévoit le renouvellement et la modernisation des anciennes infrastructures et leur centralisation au sein de son système d'information.



'La nouvelle architecture permet entre autres une très forte mobilité des enseignants et des élèves sur le territoire Mosellan ainsi que l'intégration de nouveaux usages comme la visio-conférence', assure la société qui a conçu une infrastructure automatisée dont l'objectif est de simplifier le déploiement, la gestion et la reconfiguration des terminaux ainsi que les mises à jour applicatives.





