Atos : Mise en place du plan d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Atos annonce la mise en place de son plan d'actionnariat 'Share 2021' réservé aux salariés, pour offrir à ses collaborateurs la possibilité d'être plus étroitement associés aux développements et performances futures du groupe informatique.



Le directeur général a fixé le prix de souscription des actions le 30 août à 31,74 euros, soit 75% du prix de référence (moyenne des cours d'ouverture de l'action sur Euronext Paris durant les vingt derniers jours de Bourse).



La période de souscription s'étend du 1er au 20 septembre inclus. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu à compter du 28 octobre, tout comme leur admission sur Euronext Paris. Elles porteront jouissance à compter du 1er janvier 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel