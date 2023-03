Atos : Mis à l'honneur pour son engagement durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce s'être classé parmi les 50 entreprises les plus durables au monde et se réjouit d'avoir été récompensé par unSEAL Business Sustainability Award (BSA) 2022pour sa position d'acteur de référence, sa transparence et son engagement en faveur de pratiques commerciales durables.



Leprix remporté par Atos dans la catégorie SEAL Organizational Impact Award 2022récompense la performance globale d'une entreprise en matière de développement durable et inscrit celle-ci parmi les50 entreprises les plus durables au monde.



Les prix SEAL (pour ' Sustainability, Environmental Achievement & Leadership ') sont l'initiative d'un organisme de défense de l'environnement qui récompense l'engagement d'entreprises en faveur dela durabilité économiqueet dujournalisme environnemental, finance des travaux de recherche et poursuit ses propres campagnes d'impact sur l'environnement.



