Atos : Livre un simulateur quantique au CSC finlandais

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce ce mardi avoir livré sa plateforme Atos Quantum Learning Machine, un simulateur quantique, au Centre de technologie de l'information pour la science finlandais.



'Baptisée Kvasi, l'Atos QLM offrira à la communauté de chercheurs et scientifiques finlandaise l'opportunité de simuler jusqu'à 30 qubits et ainsi de se préparer à relever les défis de l'ère quantique', explique le groupe.



Il s'agit d'une nouvelle étape dans le partenariat entre Atos et le CSC, initié en 2018 avec la signature d'un contrat pour la livraison d'un supercalculateur basé sur l'architecture d'Atos.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ATOS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok