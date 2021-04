Atos : Les résultats déçoivent, le titre chute

PARIS (Reuters) - Atos chute mardi en Bourse après des résultats trimestriels en baisse et jugés décevants par les analystes.

Le groupe a confirmé ses objectifs financiers annuels et annoncé trois acquisitions mais les analystes retiennent surtout le recul du chiffre d'affaires, certains s'interrogeant en outre sur les suites des erreurs comptables identifiées dans deux filiales d'Atos aux Etats-Unis.

L'action perd 5,76% à 57,6 euros à 10h57, de loin la plus forte baisse du CAC 40, qui recule au même moment de 0,9%.Encore affecté par les répercussions de la crise sanitaire, le spécialiste français des services du numérique a dégagé au cours des trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 2,692 milliards d'euros, en baisse de -1,9% à taux de change constants et de -3,9% en organique par rapport à la même période l'an dernier.

Le groupe, qui a fait état dans un communiqué d'une "bonne résilience" en Europe du Nord et d'une "reprise encourageante" en Europe du Sud, a confirmé viser pour 2021 une progression comprise entre 3,5% et 4% de son chiffre d'affaires et une amélioration de 40 à 80 points de son taux de marge opérationnelle par rapport à 2020.

Concernant les "faiblesses de contrôle interne" dans deux de ses filiales aux Etats-Unis découvertes au début du mois, Atos précise qu'il n'a "pas identifié d’anomalie qui serait significative pour les comptes consolidés 2020".

Il ajoute qu'il va "mener une revue complète des comptes des deux entités juridiques américaines et donnera un point d'avancement au moment de l’annonce des résultats du premier semestre".

Les analystes ne sont pas entièrement convaincus.

"Dans l'ensemble, les résultats du T1 sont faibles et des questions subsistent autour de l'audit", lit-on ainsi dans une note de J.P. Morgan, qui reste à "neutre" sur la valeur avec un objectif de cours à 69 euros.

Barclays qualifie pour sa part de "significatif" le recul des ventes au T1 et estime qu'il risque de peser encore sur l'attitude des investisseurs envers le titre, qui a perdu plus de 23% depuis le début de l'année, pénalisé principalement par les erreurs comptables décelées aux Etats-Unis.

Atos a annoncé parallèlement à ses résultats trois acquisitions qui lui permettront de se renforcer dans le numérique, la sécurité et le big data. Il s'agit de Processia, spécialiste de la gestion du cycle de vie des produits, de Cryptovision, spécialisé dans les solutions et les produits de cryptologie et d'Ipsotek, société leader dans le "edge computing".

(Myriam Rivet et Patrick Vignal, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)

