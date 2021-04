Atos : Le titre lâche plus de 1%, un broker abaisse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Atos perd plus de 1% à Paris alors que plus tôt dans la journée, Invest Securities abaissait son objectif de cours sur le titre, passant de 84 à 77 euros. Le broker reste malgré tout à l'achat mais mais ne voit pas de raison que le titre rebondisse fortement à court terme.



Le bureau d'études indique relever son bêta de 1,25 à 1,35 fois, en réaction à l'annonce d'une réserve des commissaires aux comptes jeudi matin qui a de nouveau enfoncé le titre du groupe de services informatiques (-12,4%).



'Si les conséquences de cet événement sont impossibles à quantifier à ce stade, il nourrit la défiance des investisseurs après une séquence très difficile pour le groupe ces derniers mois', juge l'analyste qui pointe la condamnation de Syntel et le projet d'acquisition de DXC.





