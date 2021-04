Atos : Le titre décroche, des erreurs comptables identifiées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos chute de 14% jeudi à la Bourse de Paris suite à la parution d'un communiqué faisant état d'erreurs comptables au sein de deux filiales américaines.



La SSII explique que ses commissaires aux comptes ont émis une 'réserve' concernant ces deux entités, qui représentant 11% du chiffre d'affaires, invoquant la nécessité de réaliser des 'travaux supplémentaires'.



Au cours de leurs travaux d'audit, les experts-comptables ont identifié, chez Atos IT Solutions and Services comme chez Atos IT Outsourcing Services, plusieurs 'points de faiblesses' au niveau du contrôle interne, notamment liés à la comptabilisation du chiffre d'affaires.



Dans leur rapport, les commissaires aux comptes évoquent 'plusieurs erreurs comptables', ainsi qu'un 'risque de contournement des contrôles'.



Pour les analystes d'UBS, l'incertitude générée par la situation constitue indubitablement un élément négatif pour le titre.



'S'il est vrai que la valorisation demeure attrayante, l'information publiée aujourd'hui va clairement peser sur l'action jusqu'à ce que le dossier soit résolu', estime la banque d'affaires suisse.



Dans son communiqué, Atos dit réaffirmer son attachement au respect des standards les plus élevés et déterminé à renforcer ses contrôles.



Une déclaration qui ne suffisait pas à rassurer les investisseurs. Vers 10h30, le titre du groupe de conseil informatique perdait près de 14%, signant de loin la plus forte baisse de l'indice CAC 40, qui progressait de 0,4% au même moment.



