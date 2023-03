Atos : Lancement du portail des volontaires pour Paris 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir mis en place avec succès le portail des volontaires, plateforme en ligne destinée à recueillir la candidature des volontaires qui souhaitent s'investir pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Le portail intervient dans le processus de recrutement, de sélection et de gestion des volontaires - de la vérification de l'adéquation des compétences, jusqu'aux communications régulières sur l'avancement des candidatures et à l'accès à leur accréditation.



Il fait partie de l'Olympic Management System (OMS), une suite d'applications conçue par Atos. Sur la base des chiffres des éditions précédentes, le comité d'organisation s'attend à mobiliser 45.000 volontaires.



