Atos : Lancement d'Unify Office by RingCentral en France

(CercleFinance.com) - Atos et RingCentral annoncent le lancement de la première version d'Unify Office by RingCentral en France. La solution sera également disponible en Autriche, Belgique, Irlande, Italie, Espagne et aux Pays-Bas.



Adapté aux entreprises de toutes tailles, cette solution unique permet aux utilisateurs de communiquer et collaborer, où qu'ils se trouvent et depuis n'importe quel appareil, en accédant à des services de voix, de vidéo, fax et de collaboration d'entreprise.



Unify Office by RingCentral est disponible directement auprès d'Atos, via www.unifyoffice.com. Elle sera également disponible auprès des partenaires des principaux distributeurs locaux tels que Itancia et BusinessCom.



