Atos : Lancement d'une ZIC au Sénégal

(CercleFinance.com) - Le groupe informatique Atos fait part du lancement à Dakar, en partenariat avec 01Talent Africa, de leur première Zone d'Intelligence Collective (ZIC) pour 'révéler les talents du numérique de demain au Sénégal'.



Destiné à offrir une formation au numérique d'un tout nouveau genre au plus grand nombre, ce nouveau centre accueillera plusieurs centaines de jeunes talents originaires du Sénégal au sein des locaux d'Atos à Cité Keur Gorgui à Dakar.



La première cohorte débutera sa formation avant la fin de l'année. Elle accueillera environ 120 futurs talents qui seront équipés en ordinateurs portables. L'offre de formation vise à créer plus de 200 Zone01 sur le continent africain.



