Atos : Lancement d'une offre BOaaS avec Dell

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement d'Atos Business Outcomes-as-a-Service (Atos BOaaS), une offre 5G, Edge et IoT développée en collaboration avec Dell Technologies, qui 'introduit sur le marché l'une des applications d'IA en périphérie parmi les plus innovantes'.



'Atos BOaaS s'appuie sur les avantages de l'architecture Cloud-to-Edge (périphérie) et Cloud-to-Far-Edge (périphérie distante) afin d'en extraire des données commercialement exploitables grâce à l'Intelligence Artificielle (IA)', explique le groupe informatique.



Elle permet aux entreprises d'obtenir rapidement des résultats opérationnels tangibles et reproductibles à partir de flux de données et d'analyses IoT. La solution permet également de gérer un écosystème IoT depuis un tableau de bord unique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.