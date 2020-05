Atos : Lancement d'un nouveau supercalculateur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement de BullSequana X2415, le premier supercalculateur en Europe à intégrer les unités de traitement graphique (GPU) NVIDIA A100 Tensor Core du projet Ampère, l'architecture GPU de nouvelle génération de Nvidia.



'La lame BullSequana X2415 multipliera par plus de deux la puissance de calcul et optimisera la consommation d'énergie, grâce à la solution brevetée DLC d'Atos qui refroidit totalement le système en utilisant de l'eau chaude', explique-t-il.



Premier à intégrer cette nouvelle technologie dans son architecture, le Centre de recherche de Jülich contribuera notamment au projet 'Humain Brain' de la Commission Européenne grâce au supercalculateur JUWELS qui sera entièrement déployé cet été.



