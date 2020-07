Atos : Lancement d'un 'accélérateur' pour startups et PME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe informatique Atos annonce le lancement de 'Scaler, the Atos Accelerator', son nouveau programme à destination des startups et PME, qui 'met l'accent sur une approche sectorielle, sur la sécurité et sur la décarbonation'.



Ce programme réunit les équipes d'Atos et des startups sélectionnées afin de co-créer des solutions digitales innovantes pour des clients dans des secteurs d'activité spécifiques, en bénéficiant d'une mise sur le marché commune et accélérée.



Chaque année, une quinzaine de startups ou PME seront ainsi sélectionnées pour développer leurs projets en fonction de cas d'usages propres à chaque secteur d'activité et contribueront à enrichir l'offre actuelle d'Atos.



